وظائف شاغرة : مئات الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2019 لجميع المؤهلات

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نتابع اليوم عرض جديد الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات والهيئات، من خلال خدمة الوظائف الخالية على مصر فايف، حيث نقدم اليوم عدد من إعلانات وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2019، والتي تضمنت آلاف الوظائف الشاغرة فى كافة التخصصات للمؤهلات العليا والمتوسطة والدبلومات، ونتابع الآن نشر تفاصيل بعض وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2019 على مصر فايف.
وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر نوفمبر 2019
- تعلن الشركة الوطنية لإدارة وتشغيل خطوط الإنتاج بالعاشر من رمضان – الأردنية خلف صيدلية مراد، شغل بعض الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، كالتالي:-
- مطلوب عدد 15 مهندس، يشترط بكالوريوس هندسة خبرة لا تقل عن سنتين ، والراتب حسب المقابلة.
- مطلوب عدد 15 فني حقن مؤهل متوسط صناعي، خبرة سنة، براتب 2500 جنية.
- مطلوب عدد 200 عامل إنتاج مؤهل متوسط، براتب 2500 جنية.
ويشترط أن لا يزيد السن عن 35 سنة، و توفر الشركة سكن ومواصلات واربع أيام أجازة في الشهر، وزيادة كل 6 اشهر، وللراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01097042820 – 01096821999
- تعلن مدرسة رويال الخاصة، أول طريق المحلة – طلخا – الدقهلية، عن حاجتها إلى شغل مدرسين في مختلف التخصصات، حيث تطلب:
- عدد 4 مدرس لغة عربية.
- عدد 3 مدرس علوم.
- عدد 4 مدرس لغة انجليزية
- عدد 2 مدرس تربية رياضية.
- عدد 5 مدرس رياضيات.
وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01090609939
- مطلوب عدد 4 فني، مؤهل متوسط ولا يزيد السن عن 45 سنة، براتب 1800 جنيه، ومطلوب أيضا عدد 6 عمال إنتاج مؤهل متوسط من الجنسين، براتب 1600 جنية، للعمل بشركة المعلبات المصرية – بست – سمنود – اجا – الدقهلية، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01000970330 – 0504497103
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- تعلن شركة آب دايت بالمنطقة الصناعية بالعصافرة، عن حاجتها الى شغل الوظائف التالية:-
- مطلوب عدد 2 أمين مخزن، مؤهل متوسط تجاري براتب 1500 جنية.
- مطلوب عدد 8 عمال إنتاج من الجنسين براتب 1200 جنية، ويشترط لا يقل السن عن 20 سنة.
وللراغبين يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01203064534
- تعلن شركة المصرية جروب لتسويق وتصنيع الملابس الجاهزة بالدقهلية، عن حاجتها الى عدد 70 مندوب تسويق من الجنسين مؤهل متوسط، كما تتطلب عدد 50 عاملة فنية بالمصنع مؤهل متوسط صناعي، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2000 جنية، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01099903564
- تعلن شركة الصفا للتجارة والصناعة بالمنصورة، عن حاجتها الى شغل الوظائف التالية:-
- مطلوب عدد 10 فني إنتاج.
- مطلوب عدد 10 فني تركيب كبائن.
- مطلوب عدد 10 فني رش.
- مطلوب عدد 10 فني تشكيل.
- مطلوب عدد 10 فني تقطيع.
ويشترط لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 1800 جنيه وحوافز، وتوفر الشركة وسائل انتقال ووجبة غذاء، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالأرقام التالية: 01001731275
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