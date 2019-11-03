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#وظائف هندسية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس تخطيط.
– مهندس مبانٍ.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 6 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 ربيع الأول 1441هـ.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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