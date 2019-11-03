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#وظائف شاغرة للخريجات في جامعة الملك سعود
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لخريجات الجامعة، ضمن البرامج التي يقدمها مركز الخريجين، على مسمى “سكرتير تنفيذي”، وذلك للعمل لدى جهة شبه حكومية.
وبينت الجامعة، أن الشروط المطلوبة هي:
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال (جميع التخصصات).
– معدل تراكمي لا يقل عن (3.25).
– إجادة اللغة الإنجليزية نطقًا وكتابة.
– البرنامج للخريجات فقط.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 9 / 8/ 1441هـ، وذلك عبر تعبئة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: (هنا).
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