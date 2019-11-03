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#وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين بكلية محمد بن سلمان للإدارة
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني-، وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “منسق الاعتماد”؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.
وأبرزت إدارة الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت إدارة الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 نوفمبر 2019م.
وأفادت إدارة الكلية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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