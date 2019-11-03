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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالتصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. ممثل- التسويق (الدمام).
. ممثل- المبيعات (الدمام).
. منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض).
. أخصائي أول- السلامة (الجبيل).
. مهندس أول- الإنتاج (الجبيل).
. مخطط رابع- الصيانة (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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