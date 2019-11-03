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2019-11-03 إمارة الحدود الشمالية تعلن توفر 28 #وظيفة للرجال والنساء متابعات الخليج 365 - الشمالية أعلنت إمارة منطقة الحدود الشمالية عن توفر ( 28 ) وظيفة شاغرة للرجال والنساء. وأوضحت إمارة الشمالية، أنه يمكن التقديم على الوظائف، عبر بوابة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (هنا)، اعتباراً من 6 / 3 / 1441 هـ ولمدة خمسة أيام. وأضافت أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر حساب الإمارة في تويتر (@NorthborderSA) . Advertisements تفاصيل الإعلان من خلال الرابط التالي ( إعلان

تعلن إمارة #منطقة_الحدود_الشمالية عن توفر 28 وظيفة شاغرة للرجال والنساء،ويمكن التقديم عليها عبر بوابة #جدارة على موقع #وزارة_الخدمة_المدنية

https://t.co/RbyvLTsNDC

اعتباراً من ١٤٤١/٣/٦هـ ولمدة خمسة أيام ،وسيتم إعلان اسماء المرشحين والمرشحات عبر حساب الإمارة في تويتر. pic.twitter.com/FLKK2PZRBs — إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) October 29, 2019 ). ).







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