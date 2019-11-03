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2019-11-03 #وظائف بـ الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن توفر وظائف شاغرة في مجال ( الطب والرعاية الصحية والتمريض ، الخدمات المساندة ، التدريس والشؤون الأكاديمية ) لحملة الشهادة الثانوية فما فوق ، للعمل في المستشفيات التالية : Advertisements – الخدمات الطبية للقوات المسلحة .

– مستشفى القوات المسلحة بالجنوب

– مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة .

– مستشفيات القوات المسلحة بالطائف .

– مستشفى القوات المسلحة بنجران . للاطلاع على الوظائف وشروط التقديم من خلال الرابط (هنا).







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