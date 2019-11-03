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2019-11-03 #وظائف للرجال والنساء بـ شركة النهدي الطبية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة النهدي الطبية عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل في كل من (محافظة جدة) (عيادات النهدي كير) وفق التالي: Advertisements المسمى الوظيفي :

– صيدلي سريري

– موظف التأمين

– أخصائي إدارة الموارد البشرية

– أخصائي الموارد البشرية

– إدارة العلاقات الحكومية

– صيدلي سريري

– وكيل مركز الاتصال

– مهندس الطب الحيوي

– أمين المخزن – للاطلاع على تفاصيل الوظائف من خلال الرابط ( هنا )







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