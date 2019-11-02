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#وظائف إدارية وصحية شاغرة بمركز أرامكو الطبي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. محلل أول وظيفي لتقنية المعلومات (الظهران).
. مستشار خدمات المرضى (الظهران).
. ممرض أول- الرعاية الصحية السلوكية (الظهران).
. مدقق حسابات أول (عدد وظيفتين/ الظهران).
. أخصائي منسق فئة (الظهران).
. أخصائي الوقاية من العدوى (الظهران).
. ممرض أول- رعاية الأطفال (الأحساء).
. محلل وظيفي لتقنية المعلومات (الظهران).
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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