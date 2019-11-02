91 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب

2019-11-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب (خميس مشيط).

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائية تمريض- وحدة العناية المركزة (عدد 22 وظيفة).

. أخصائي تمريض- قسم الجراحة.

. أخصائي تمريض- جراحة اليوم.

. أخصائي تمريض- قسم النساء (عدد 6 وظائف).

. أخصائي تمريض- وحدة العناية المركزة (عدد 3 وظائف).

. أخصائي تمريض- وحدة علاج الأورام/ عيادة اليوم.

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. أخصائي تمريض- العيادات الخارجية (عدد 8 وظائف).

. أخصائي تمريض- قسم الجراحة رجال (عدد 8 وظائف).

. أخصائي تمريض- قسم العناية المركزة (عدد 3 وظائف).

. أخصائي تمريض- الجناح الطبي رجال (عدد 9 وظائف).

. أخصائي تمريض- جناح الجراحة النسائية (عدد 22 وظيفة).

. أخصائي تمريض- جناح النساء (عدد 6 وظائف).

. أخصائي تمريض- جراحة اليوم.

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)