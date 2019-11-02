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2019-11-02 #وظائف للجنسين بـ المجلس الصحي السعودي متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المجلس الصحي السعودي عن توفر وظيفة منسق لجان، للرجال والنساء، وذلك وفق التفاصيل التالية : • تفاصيل الوظيفة المسمى الوظيفي منسق / ـة لجان Advertisements • الوصف الوظيفي – خبرة في تنسيق الاجتماعات لا تقل عن سنتان

– الاحترافية في إعداد وكتابة محاضر الاجتماع (عربي – إنجليزي)

– المهارة في صياغة الخطابات -مهارة التعامل مع الحاسب الآلي و البرامج الإلكترونية

– مهارة استخدام برامج الأوفيس مستوى متقدم (Word · Excel · PowerPoint)

– الدقة في متابعة أعمال و مهام اللجان

– اللباقة في التعامل وحسن المظهر

سنوات الخبرة سنة – سنتان المؤهل المطلوب – دبلوم للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .







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