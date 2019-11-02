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2019-11-02 #وظائف تعليمية شاغرة للنساء في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت مدارس الحمراء للبنات بجدة عن توفر وظائف شاغرة، وفق التفاصيل التالية: 1- معلمة لغة صينية. 2- موظفة محاسبة: Advertisements – تحمل بكالوريوس محاسبة. – تجيد اللغة الإنجليزية. – لديها خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية إلى ([email protected])، أو ([email protected]). للمزيد من التفاصيل من خلال الرابط ( هنا ) .







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