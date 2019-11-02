وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ريفليكشن.. تعرف على التفاصيل

أعلنت شركة ريفليكشن، والتي تُعد إحدى أكبر شركات التوزيع و خدمات الموارد البشرية عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف لإحدى أكبر شركات الموبايل، وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين يومي 5 و 6 نوفمبر 2019 لتعيين أخصائى مبيعات داخلية “Sales Indoor”، وذلك في القاهرة الكبرى، الجيزة، القليوبية، وباقي المحافظات.

العمل حسب مناطق السكن.

وحددت شركة ريفليكشن شروط الوظيفة بأن يمتلك المتقدم للوظيفة خبرة من سنة إلى ثلاث سنوات فى مجال الموبايلات، وأن لا يزيد سن المتقدم عن 28 سنة، وأن يكون حاصل على متوسط عالي، موضحة أنه يمكن لحديثي التخرج التقدم.

وأوضحت الشركة أن الفائز بالوظيفة سيحصل على مرتب مجزي وعمولات، والتأمينات الاجتماعية والصحية، ومواعيد العمل 9 ساعات و ساعة راحة، وتوجد فرص كبيرة للترقيات، على أن يكون التوزيع حسب مناطق السكن. وأضاف الشركة في إعلانها أنه للتقدم يرجى الحضور مباشرة في العنوان: 6 شارع خالد بن الوليد، مساكن شيراتون، هليوبليس، أعلى راديو شاك، القاهرة، والميعاد من الساعة 10ص إلى الساعة 5م، كما يرجى ملء البيانات بالرابط التالى للاهمية والذهاب مباشرا: https://bit.ly/2N0Jle9، لأى إستفسار يرجى التواصل من خلال الواتساب على الرقم 01273316641.

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