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2019-11-02 #وظيفة قيادية لدى الشركة السعودية للصادرات الصناعية متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في الرياض عن حاجتها لشغل وظيفة “مدير التصدير”. وأوضحت الشركة السعودية للصادرات الصناعية أنه يمكن الاطلاع على الشروط والتقديم على الوظيفة من خلال الرابط التالي من هنا







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