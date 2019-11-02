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2019-11-02 9 #وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في مدينة الدمام، وفق المسميات التالية : 1 – موظف استقبال ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال

مجموع الوظائف: 1

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : مدرسة ثانوية أو أقل

الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات 2 – ممثل خدمه عملاء ‏ تفاصيل عن الوظيفة

القسم: خدمة العملاء ودعمهم

مجموع الوظائف: 3

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : دبلوم

الحد الأدنى من الخبرة: 3 سنوات Advertisements 3 – مشرف خدمات عملاء ‏ تفاصيل عن الوظيفة

القسم: خدمة العملاء ودعمهم

مجموع الوظائف: 1

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : شهادة بكالوريوس

الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات 4 – مدير علاقة ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: خدمة العملاء ودعمهم

مجموع الوظائف: 2

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : شهادة بكالوريوس

الحد الأدنى من الخبرة: 4 سنوات 5 – سكرتير المركز ‏

تفاصيل عن الوظيفة

القسم: السكرتارية والإداريين ومكاتب الاستقبال

مجموع الوظائف: 2

نوع الوظيفة: دوام كامل

المستوى الوظيفي: موظف مهني

التعليم : شهادة بكالوريوس

الحد الأدنى من الخبرة: 2 سنوات – للتقديم من خلال الرابط التالي (هنا) .







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