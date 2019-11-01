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#وظائف هندسية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي معدات التحليلية الطيفية الكيميائية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الكيمياء، أو الهندسة، أو علوم المواد، أو العلوم التحليلية).
. عالم- اختبار المنتج: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الكيمياء، أو الفيزياء، أو علوم المواد، أو الهندسة).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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