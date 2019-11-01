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2019-11-01 #وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بالتصنيع الوطنية متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وجازان. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس ميكانيكي- مشاريع الموقع (الجبيل). . فني ثالث- فرن الميكانيكية (جازان). Advertisements . مهندس ثالث- ميكانيكي (الجبيل). . مخطط الصيانة (جازان). . أخصائي ثاني- الأمن (الرياض). . موظف استقبال (الرياض). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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