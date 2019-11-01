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2019-11-01 13 #وظيفة شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – فني اتصالات أول (الرياض). – محلل الشبكات (الرياض). – كبير محللي الاتصالات (الرياض). – معاون بيئي (الرياض). – رئيس تمريض (الرياض). Advertisements – ممرض أول (عدد وظيفتين/ الرياض). – كاتب جناح (الرياض). – مساعد مغسلة (الرياض). – عامل نظافة (الرياض). – فني أجهزة ثان (الرياض). – نائب مدير الإدارة العامة للخدمات المساندة (جدة). – المدير التنفيذي لشؤون التمريض (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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