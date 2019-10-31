19 #وظيفة إدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تحليل الأعمال.

– أخصائي تسويق (عدد 3 وظائف).

– مشرف تسويق (عدد 3 وظائف).

– أخصائي وسائل الإعلام.

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– مشرف جودة.

– مشرف تحليل الأعمال.

– مشرف مبيعات أول (عدد 5 وظائف).

– مدير حسابات.

– مدير حسابات رئيسي (عدد 3 وظائف).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).