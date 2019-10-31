وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود الصحية

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد إداري ثان (للجنسين).

– منسق إداري (للجنسين).

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– مساعد مكتب (للنساء).

– كاتب إدخال البيانات (للجنسين).

– أخصائي الموارد البشرية (للرجال).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الخميس الموافق 3 ربيع الأول 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 16 ربيع الأول 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).