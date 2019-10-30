شكرا لقرائتكم أسماء المرشحين نهائيًا على وظائف التشغيل الطبي في جامعة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-30 أسماء المرشحين نهائيًا على وظائف التشغيل الطبي في جامعة جازان متابعات الخليج 365 - جازان أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي في جامعة جازان عن النتائج النهائية للتوظيف على برنامج التشغيل الطبي المباشر للمستشفى الجامعي. Advertisements ودعت جامعة جازان جميع المرشحين مراجعة الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بمقرها بالمدينة الجامعية شمال البرج الإداري وتقديم المستندات الأصلية للمطابقة في موعد أقصاه 3/3/1441 الموافق 31/10/2019، ليتم استكمال اللازم. وقد ضمن القائمة كلًا من:









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