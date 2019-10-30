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2019-10-30 44 #وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والصحية والفنية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الفوزان للتجارة والمقاولات العامة” في محافظة الجبيل الصناعية. وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مسؤول سلامة (عدد 10 وظائف). – مساعد إداري (عدد وظيفتين). – إداري (عدد وظيفتين). – محاسب. – ممرض (عدد وظيفتين). – سكرتير. – حارس أمن (عدد 10 وظائف). Advertisements – مراقب ميكانيكا (عدد وظيفتين). – مراقب كهرباء (عدد وظيفتين). – مراقب معماري (عدد وظيفتين). – مراقب مدني (عدد وظيفتين). – مهندس ميكانيكي (عدد وظيفتين). – مهندس كهربائي (عدد وظيفتين). – مهندس معماري (عدد وظيفتين). – مهندس مدني (عدد وظيفتين). وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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