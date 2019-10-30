31 #وظيفة إدارية شاغرة للجنسين في جامعة شقراء

2019-10-30

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت جامعة شقراء عن توفر عدد (31) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، من المرتبة الخامسة حتى التاسعة، للعمل بمقر الجامعة بشقراء وفروعها في عفيف، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– الوظائف الرجالية:

. مستشار قانوني- المرتبة التاسعة (شقراء).

. مساعد إداري- المرتبة الثامنة (شقراء).

. مهندس ميكانيكي- المرتبة الثامنة (شقراء).

. محلل نظم- المرتبة السابعة (عدد وظيفتين/ شقراء).

. مطور برامج- المرتبة السابعة (شقراء).

. باحث ميزانية مساعد- المرتبة السادسة (عدد وظيفتين/ شقراء).

. باحث قانوني مساعد- المرتبة السادسة (شقراء).

. مساعد مراقب إداري- المرتبة السادسة (شقراء).

. مراقب أمن وسلامة- المرتبة الخامسة (عدد 4 وظائف/ شقراء).

. مساعد إداري- المرتبة الخامسة (عدد 4 وظائف/ شقراء).

. كاتب- المرتبة الخامسة (عدد 3 وظائف/ شقراء).

. كاتب- المرتبة الخامسة (عدد وظيفتين/ عفيف).

. سكرتير خاص- المرتبة الخامسة (شقراء).

. مساعد مخرج برامج- المرتبة الخامسة (شقراء).

. مصور فوتوغرافي- المرتبة الخامسة (شقراء).

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– الوظائف النسائية:

. باحث قانوني مساعد- المرتبة السادسة (شقراء).

. مشرف اجتماعي- المرتبة السادسة (شقراء).

. مساعد إداري- المرتبة الخامسة (عدد وظيفتين/ شقراء).

. مساعد إداري- المرتبة الخامسة (عفيف).

وبينت الجامعة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– خريجو درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

– الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ الساعة التاسعة (صباحًا) يوم الأحد الموافق 6 ربيع الأول 1441هـ، وينتهي الساعة العاشرة (مساءً) يوم الخميس الموافق 10 ربيع الاول 1441هـ، وذلك عبر منظومة جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)