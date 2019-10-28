وظائف شاغرة : مطلوب صيادلة ومحاسبين ومندوبين للعمل بشركة إن أية دبليو برواتب مجزية

تعلن شركة إن أية دبليو شارع جوزيف تيتو – النزهة الجديدة، عن مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، حيث تطلب صيادلة و كول سنتر و محاسبين و مساعدين صيادلة وكاشير وأخصائيين ومندوبين، للعمل فورا بمرتبات مجزية، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف من خلال خدمة الوظائف الخالية كالتالي:-

وظائف شركة إن أية دبليو:

مطلوب عدد 120 صيدلي، ويشترط بكالوريوس صيدلة، من الجنسين، براتب يتراوح ما بين 3600 إلى 4500 جنيه. مطلوب عدد 10 كول سنتر. مطلوب عدد 5 محاسبين، ويشترط بكالوريوس تجارة، براتب 2500 جنيه. مطلوب عدد 3 أخصائي IT نظم معلومات، براتب 2500 جنية. مطلوب عدد 75 مساعد صيدلي براتب 3600 جنية. مطلوب عدد 75 مسئول تجميل من الجنسين براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 220 مندوب توصيل براتب يتراوح ما بين 2700 إلى 4600 جنية. مطلوب عدد 40 خدمة عملاء براتب 2000 جنيه. مطلوب عدد 75 كاشير، مؤهل متوسط براتب 2500 جنية.

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وتوفر الشركة للراغبين تأمينات صحية واجتماعية ونسبة من المبيعات، وذلك للعمل بمواقع الشركة بالقاهرة والجيزة وأكتوبر والعاشر من رمضان.

ولمن يرغب يرجى الحضور على العنوان التالي: 62/9 شارع جوزيف تيتو بالنزهة الجديدة – طريق صلاح سالم المطار- بجوار معرض الحناوى أعلي معرض دولفين، وللاستفسار يرجى الاتصال بالأرقام التالية : 01147060842 –الخط الساخن : 19813