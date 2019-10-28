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2019-10-28 #وظائف للجنسين في شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية متابعات الخليج 365 - جدة أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عن توفر وظائف للجنسين للعمل في محافظة جدة. وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنه يمكن للراغبين في التقديم على الوظائف الدخول من خلال الرابط التالي (من هنا).







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