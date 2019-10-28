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وظائف للجنسين بـ جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في ( المدينة المنورة ) ، وفق التفاصيل التالية :
– وظائف ( أخصائي استمرارية الأعمال ) – ( 10 وظائف ) – للرجال والنساء
• المتطلبات :
– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال
– لا يشترط توفر خبرة
– اللغات الإنجليزية : متقدم
– نوع الدوام : دوام كامل
– فترة العمل : صباحية .
• للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).
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