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وظائف للجنسين بـ جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

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2019-10-28

وظائف للجنسين بـ جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز الأهلية من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في ( المدينة المنورة ) ، وفق التفاصيل التالية :

– وظائف ( أخصائي استمرارية الأعمال ) – ( 10 وظائف ) – للرجال والنساء

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• المتطلبات :

– درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال
– لا يشترط توفر خبرة
– اللغات الإنجليزية : متقدم
– نوع الدوام : دوام كامل
– فترة العمل : صباحية .

• للتقديم من خلال الرابط التالي ( هنا ).

 




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