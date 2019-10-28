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2019-10-28 #وظائف للرجال والنساء في جمعية أعمال بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت تعلن جمعية أعمال عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء ، بالمسميات التالية : – مسمى الوظيفة (كول سنتر) – للرجال Advertisements – بائعة مقصف (للنساء) شهادة الثانوية العامة فما فوق

العمر من 22 – 30 سنة

الراتب 5000 ريال .

العمل بمدينة الرياض للتقديم على الوظائف (هنا) .







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