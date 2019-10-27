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#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والجبيل، وجازان.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس ثاني- تميز التصنيع (الجبيل).
. مدير- إدارة المشاريع (جازان).
. مدير- العمليات الفنية والتحسين (جازان).
. مهندس- معدات (الجبيل).
. مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل).
. مشغل- معدات (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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