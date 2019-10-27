وظائف إدارية شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

2019-10-27

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب الآلي).

– مشرف التخطيط المالي: درجة البكالوريوس في تخصص المالية.

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– مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الكمبيوتر، علوم الحاسب الآلي).

– محلل أول تعدين البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، الإحصاء، أو البحوث التشغيلية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)