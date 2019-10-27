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#وظائف شاغرة لدى شركة المراعي بالرياض وحائل
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروعها في مدينة حائل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مسؤول التدريب (للسعوديين/ حائل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
– مدير التخلص من الأصول الثابتة (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.
– قائد فريق المشتريات (الرياض): درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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