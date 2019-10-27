وظائف شاغرة للجنسين في مستشفى قوى الأمن بالدمام

2019-10-27

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري جراحة الأطفال.

– طبيب نائب جراحة الفم والوجه والفكين.

– استشاري مختبر.

– استشاري الطب الباطني.

– طبيب نائب طب جراحة العيون.

– طبيب نائب/ نائب أول الجراحة العامة.

– استشاري جراحة عامة.

– ممرض ثانٍ.

– مدرب تمريض.

– مدير التمريض.

– استشاري نساء وولادة.

– استشاري أنف وأذن وحنجرة.

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– استشاري عيون.

– استشاري أطفال.

– استشاري عظام.

– استشاري تخدير.

– طبيب نائب/ نائب أول أمراض نساء وولادة.

– طبيب نائب/ نائب أول طب طوارئ.

– طبيب نائب/ نائب أول الأشعة التشخصية.

– طبيب نائب/ نائب أول الأطفال العام.

– طبيب نائب/ نائب أول التخدير العام.

– طبيب نائب/ نائب أول العناية المركزة.

– طبيب مقيم عام نساء وولادة.

– ممرض مناوب.

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)