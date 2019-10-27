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#وظائف شاغرة بشركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية عن حاجتها لمهندس ميداني للعمل في الرياض.
الشروط :
– درجة البكالوريوس في الهندسة الحيوية أو الهندسة الإلكترونية أو ما يعادلها.
– مهارات التحليل الفني.
– خبرة كبيرة في مجال الخدمات في أنظمة التصوير الوعائي والأشعة السينية.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
– القدرة على العمل بشكل مستقل مع الحد الأدنى من الاتجاه.
– المعرفة بمعايير العمل والجودة العالية.
– مهارات الاتصالات، والاستماع والتعامل مع الآخرين.
وأضافت شركة جنرال إلكتريك أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).
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