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وزارة الدفاع السعودية تعلن عن وظائف جديدة في القوات البحرية

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أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توفر (٥٠) وظيفة بالقوات البحرية الملكية السعودية .

 

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ودعت الوزارة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa .

 

وأكدت الوزارة أن الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية، مشترطة توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

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