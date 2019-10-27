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2019-10-27 #وظائف إدارية للجنسين في شركة طيران أديل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في محافظة جدة. وأوضحت طيران أديل أنه يمكن الاطلاع على الوظائف والتفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (من هنا ).







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