وظائف للجنسين بـ مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

2019-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض عن توفر وظائف للجنسين على الكادر الأكاديمي وبرامج التشغيل، على النحو التالي:

هندسة التعدين والمعادن.

هندسة نظم.

هندسة كيميائية.

هندسة معمارية.

هندسة كهربائية.

هندسة إلكترونية.

هندسة نووية.

هندسة الحاسب.

كيمياء.

كيمياء حيوية.

فيزياء.

أحياء.

جيولوجيا.

Advertisements

علوم طبية.

صيدلة.

تقنية معلومات.

هندسة بترول.

هندسة مواد.

علوم حياتية.

هندسة الاتصالات.

هندسة ميكانيكية.

تقنية حيوية.

الشروط:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية

– الحصول على مؤهل علمي مناسب

– الحصول على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم مع إرفاق معادلة الشهادة

– ألَّا يقل التقدير عن جيد جدًا

يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 28 صفر 1441هـ ويستمر حتى يوم السبت الموافق 5 ربيع الأول 1441هـ (من هنا).