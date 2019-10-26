المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن تدريب ينتهي بالتوظيف

2019-10-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لبرنامج الصيانة المنتهي بالتوظيف في شركة معادن للأسمدة وذلك للعمل بمصنع رأس الخير في تخصصات الكهرباء والميكانيكا والأجهزة الدقيقة وعمليات التشغيل لخريجي المعاهد والكليات التقنية.

– وفق الشروط التالية:

1 – أن يكون سعودي الجنسية.

2 – ألَّا يتجاوز عمره 28 عامًا.

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3 – أن يكون حاصلًا على دبلوم في أحد التخصصات التالية (الكهرباء – الميكانيكا – أجهزة دقيقة – عمليات تشغيل).

4 – أن يكون حاصلًا على معدل 2 من 4 أو 3 – 5.

– مزايا التدريب:

مكافأة شهرية

سكن أو بدل سكن

مواصلات أو بدل مواصلات

تأمين طبي حسب سياسة الشركة

التسجيل في التأمينات الاجتماعية

– يبدأ التسجيل يوم الخميس 3 / 3 / 1441 هـ الموافق 31 / 10 / 2019 م وينتهى يوم السبت الموافق 12 / 3 / 1441 هـ الموافق 9 / 11 / 2019 م للاستفسارات ( 920013224 ).

– للتقديم من خلال الرابط التالي: ( هنا ).







