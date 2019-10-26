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2019-10-26 10 وظائف للنساء بشركة فواز الحكير في جدة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه التجارية من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) عن توفر وظائف شاغرة للنساء، للعمل في محافظة (جدة)، وفق التفاصيل التالية: – وظائف (أخصائي موارد بشرية) – الرياض (10 وظائف) – للنساء – المتطلبات: الوظائف للنساء درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / إدارة أعمال لا يشترط توفر خبرة Advertisements نوع الدوام: دوام كامل فترة العمل: صباحية – وصف التدريب: تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل، وتقديم الخدمات المطلوبة، بما في ذلك خدمات التوظيف والتدريب وإدارة الأداء. – المهام التدريبية: تنفيذ العمليات: تنفيذ عمليات الموارد البشرية، بما في ذلك التوظيف، ومراجعة الأداء، والتدريب والترقيات. – تنفيذ السياسات: تنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بالقسم، وضمان الالتزام بها داخل المنشأة. – الدعم الإداري: دعم الإدارة في عمليات الأنشطة بالقسم. – تقييم العمليات: دعم الإدارة في تقييم العمليات والإجراءات الخاصة بالقسم. للتقديم من خلال الرابط التالي: (هنا).







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