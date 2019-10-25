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9 #وظائف شاغرة لدى فروع شركة BAE SYSTEMS
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وتعليمية وفنية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. قائد مجموعة أداء سلسلة التوريد (الطائف).
. معلم لغة إنجليزية (الرياض).
. مشرف فني التدريب على الصيانة ودعم الضمان (الطائف).
. مشرف خلية التدريب- التايفون (الطائف).
. مهندس ميكانيكي/ كهربائي (الرياض).
. أخصائي طب الطيران (الظهران).
. مراقب العمليات الهندسية (الطائف).
. مدير إدارة الحوادث واستمرارية الأعمال (الرياض).
. مهندس اختبار الطيران- التايفون (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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