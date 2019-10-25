غرفة الرياض تطرح 234 #وظيفة للرجال والنساء

2019-10-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (234) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الابتدائية والكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– مؤسسة بيت الكهرباء.

– شركة تمر العربية.

– مركز الساعاتي الطبي.

– شركة مجموعة زيد الحسين وإخوانه.

– شركة بندة للتجزئة.

– شركة لش.

– الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمنكو.

– شركة المأكولات السريعة (البيك).

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. ممثل مبيعات.

. محاسب.

. موظف باريستا.

. موظف عداد نقد.

. فني صيانة.

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. سائق نقل أموال.

. حارس أمن.

. مغذي صرافات.

. منسق غرفة التحكم.

. كاشير.

. موظف إنتاج- محضر طعام.

. محاسب مبيعات.

. منشطة مبيعات.

. ممرضة.

. محاسبة.

. موظفة خدمة.

. كاشيرة.

. حارسة أمن.

. ممثلة خدمة عملاء.

وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).