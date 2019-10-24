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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي ثاني- التكامل (الرياض).
. أخصائي- حماية البيانات والنسخ الاحتياطي (الجبيل).
. مشرف- التحليل (الجبيل).
. أخصائي منتجات- التطبيقات (الرياض).
. مدير- السلامة والصحة والبيئة والجودة (حائل).
. مشرف- تفتيش الصيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع).
. مهندس إنتاج- البولي بروبلين (الجبيل).
. مهندس- المعدات الدوارة (الجبيل).
. مهندس ثالث- البوليمر (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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