شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-24 #وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: . مهندس مشروع (للسعوديين/ جدة). Advertisements . مساح مدني كميات (جدة). . مساعد لوجستيات- مشروع المترو (للسعوديين/ الرياض). . أخصائي إدارة العطاءات (الرياض). وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.