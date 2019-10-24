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2019-10-24 #وظائف شاغرة لدى زين للاتصالات بالرياض والمدينة متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والمدينة المنورة. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – تنفيذي مبيعات المناسك (المدينة المنورة). – محلل أول تجاري (الرياض). Advertisements – مدير أول الحوكمة (الرياض). – مدير مكتب إدارة المشاريع والتقارير (الرياض). – مدير أول الحسابات (الرياض). – مدير الحسابات (الرياض). وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).







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