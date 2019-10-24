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#وظائف نسائية شاغرة لدى مجموعة إيلاف
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات إيلاف، المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “موظفة استقبال”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “فندق أجياد” في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فما دون، ويفضل وجود خبرات سابقة.
وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يناير 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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