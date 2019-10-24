9 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالاتصالات السعودية

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف تحليل الأعمال.

– أخصائي الجودة.

– مهندس أول دعم تقنية المعلومات.

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– مدير برنامج مركز البيانات.

– مدير مشروع التحليلات.

– مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

– محلل أول عمليات التطبيقات (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).