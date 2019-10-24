وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة في صدارة للكيميائيات

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي/ فني صيانة- صمام التحكم: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

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. مستشار قانوني: شهادة دكتوراه في تخصص الفقه.

. مهندس أول صيانة- معدات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الآلات.

. قائد تخطيط الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).