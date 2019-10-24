وظائف شاغرة للجنسين لدى التأهيل والإحلال بالجبيل

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “أفيردا السعودية العالمية المحدودة، وشركة إس جي إس لخدمات الفحص العربية السعودية المحدودة، وشركة ابتكار للتقنية” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس شبكة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الاتصالات.

– مسؤول موارد بشرية (للنساء): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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– أمين مخزون: شهادة الثانوية العامة.

– مشغل حاسب آلي: شهادة الثانوية العامة.

– كهربائي سيارات: شهادة الدبلوم في تخصص القوى الكهربائية.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).