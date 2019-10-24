14 #وظيفة شاغرة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

2019-10-24

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام (التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية)، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، ومجمع الدمام الطبي، ومستشفى بقيق العام، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب، والتجمع الصحي الأول.

وأبرزت إدارة المستشفى، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير التمريض- الطوارئ.

. أخصائي المعلوماتية.

. رئيس الأمن.

. رئيس الميزانية.

. رئيس السجلات.

. أخصائي الجودة.

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. مساعد رعاية المرضى.

. سائق (عدد وظيفتين).

. فني سجلات طبية.

. مشرف خدمات الضيافة.

. مدير التنسيق الطبي وأهلية العلاج.

. مدير خدمات الضيافة.

. منسق أول خدمات الضيافة.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24 ديسمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).