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2019-10-24 تفاصيل الوظائف الأكاديمية في جامعة الحدود الشمالية للرجال والنساء متابعات الخليج 365 - عرعر Advertisements أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للمواطنين بدرجة (أستاذ/ أستاذ مشارك / أستاذ مساعد) للرجال والنساء في عدد من التخصصات ابتداءً من 1441/2/28هـ، وعلى مدار العام.

كما أعلنت الجامعة عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بدرجة معيد للرجال والنساء في عدد من التخصصات.

وقالت إن التقديم على وظائف معيد ابتداءً من يوم 1441/2/28هـ، ولمدة شهر عبر الرابط التالي (هنا)







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