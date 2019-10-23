وظائف إدارية شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

2019-10-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المعهد في مدينة الدمام.

وأبرز المعهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدير السلامة والأمن (للسعوديين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (السلامة، والصحة المهنية)، أو المجالات ذات الصلة.

. محلل تطوير المناهج- التقنية: درجة الماجستير في تخصص تصميم المناهج، أو غيرها من المؤهلات المناسبة.

وأوضح المعهد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).