وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى مصفاة ساتورب

2019-10-23

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي حوكمة الأمن السيبراني – المخاطر والامتثال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

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. مدقق – التخطيط والفواتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الهندسة)، أو ما يعادلها.

. مسؤول السلامة الإشعاعية: درجة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا).